США предрекли «подрыв» экономики на своем же «минном поле» Фото: REUTERS

Жесткие меры Федерального резерва Соединенных Штатов повлекли за собой аномальное укрепление доллара, от которого теперь страдает весь мир. Об этом пишет редакция китайской газеты Global Times, отмечая, что однажды Вашингтон столкнется с «подрывом» на «минном поле», которое сам и заложил.

В период с 20 по 21 сентября Федеральный резерв США проводит совещание, обсуждая повышение процентных ставок. Как предполагается, что для борьбы с инфляцией будет принято решение о повышение по меньшей мере на 75 базисных пунктов. В статье отмечается, что подобным образом Вашингтон скрывают экономический кризис, втягивая в него весь мир.

«Это снова увеличит стоимость американского доллара по отношению к другим валютам, хотя она и без того достигла двадцатилетнего максимума. Из-за агрессивных действий Федерального резерва доллар переживает подъем, "какой случается раз в поколение"», - сказано в статье, где отмечают, что «для многих стран это может стать началом очередного кошмара».

В статье напоминают, что в США такое решение станет пятым повышением учетных ставок, которое предназначено для ослабления давления инфляции. Авторы публикации называют такие меры следствием «слепого и неограниченного печатания денег в стране для поддержания состояния "процветания"».

«Каждый цикл подорожания доллара в прошлых десятилетиях оставил о себе крайне неприятные воспоминания», - сказано в статье, где также говорится о том, что растущий доллар «снова и снова режет мир подобно острому лезвию».