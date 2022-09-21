В ближайшее время в состав Российской Федерации может войти сразу четыре новых субъекта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Население России после проведения референдумов о включении в состав страны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей может увеличиться на 5-6 миллионов человек. С соответствующим заявлением выступил член совета временной военно-гражданской администрации (ВГА) запорожской области Владимир Рогов.

"Что будет после референдума? У России прибавится от 5 до 6 миллионов новых граждан. В дальнейшем, когда начнут возвращаться беженцы, совокупное население новых регионов может вырасти до 8–9 миллионов человек. Площадь освобождённых территорий, на которых пройдут референдумы, — около 113 тысяч квадратных километров. По площади это больше, чем Болгария, Куба или Южная Корея. По населению больше Бельгии, Белоруссии, Израиля или Австрии", - написал Рогов в своем официальном телеграм-канале.

Ранее стало известно о том, что с 23 по 27 сентября 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о вхождении этих территорий в состав Российской Федерации. Предполагается, что в случае положительного итога референдума ЛДНР, Херсонская и Запорожская области станут субъектами РФ в своих административных границах.

В Кремле заявляют о том, что любые подобные решения должны приниматься, исходя из учета мнения жителей освобожденных территорий. В настоящее время Луганская и Донецкая народные республики являются признанными РФ самостоятельными независимыми государствами, которым Москва оказывает экономическую, военную и иную помощь. Ради защиты жителей Донбасса от масштабного геноцида со стороны киевского режима Россия по решению президента страны Владимира Путина начала проведение специальной военной операции на территории Украины.

В ходе СВО под контроль РФ полностью перешла Херсонская область, а также большая часть Запорожской области. На освобожденных территориях сформированы собственные органы власти и силовые структуры.