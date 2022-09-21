Несколько членов делегации России на Генассамблее ООН не получили визу США

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько членов российской делегации на Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) не получили американскую визу, в том числе два человека из официальной части делегации. Такое заявление в среду, 21 сентября, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Захарова уточнила, что российская делегация на Генассамблее ООН делится на несколько групп. Первая - официальная делегация, список которой утверждается президентом России. В этот раз данную делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Из 10 членов официальной делегации двум членам визу не выдали. Эта тактика уже стала недоброй традицией США, но факт остается фактом. Все свои на этот счет претензии мы высказали, как и делаем всегда», - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире радиостанции «Спутник».

Дипломат также заявила, что визу также не получили несколько человек из числа сопровождающих лиц, то есть экспертов, дипломатов и людей, которые обеспечивают работу делегации. «И третья категория - это журналисты. Из них не дали визу одному человеку», - отметила она.