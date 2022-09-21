Путин объявил частичную мобилизацию в России

Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ Фото: kremlin.ru

В России объявлена частичная мобилизация, указ подписан. Об этом заявил Владимир Путин в своем экстренном видеообращении к россиянам

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт", - отметил российский президент.

По словам главы государства, все призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Путин отметил, что все без исключения вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно.

Ранее 24 февраля 2022 года Россия начала проведение специальной военной операции на Украине. Целью СВО является защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского националистического режима. С 23 по 27 сентября нынешнего года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы о присоединении этих территорий к РФ.