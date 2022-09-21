Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика21 сентября 2022 6:08

Путин назвал целью Запада разобщение и уничтожение России

По словам президента, такие планы западные страны «вынашивают давно»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин назвал целью Запада разобщение и уничтожение России

Путин назвал целью Запада разобщение и уничтожение России

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал целью Запада разобщение и уничтожение России, напомнив историю.

«Цель этого Запада - разобщить и уничтожить нашу страну. Они прямо говорят, что в 1991 году раскололи СССР и теперь пришло время России», - заявил российский президент.

По его словам, планы по разобщению и уничтожению России западные страны «вынашивают давно», а также они «поощряли банды террористов на Кавказе», и «сделали своим оружием тотальную русофобию».

«Они толкнули Украину на войну с Россией. После того, как киевский режим объявил о притязаниях на ядерное оружие, крупное наступление на Донбасс неизбежно. А потом последовала бы атака и на российский Крым», - заявил глава государства.

Путин отметил, что Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства.