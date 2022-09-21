Путин назвал целью Запада разобщение и уничтожение России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал целью Запада разобщение и уничтожение России, напомнив историю.

«Цель этого Запада - разобщить и уничтожить нашу страну. Они прямо говорят, что в 1991 году раскололи СССР и теперь пришло время России», - заявил российский президент.

По его словам, планы по разобщению и уничтожению России западные страны «вынашивают давно», а также они «поощряли банды террористов на Кавказе», и «сделали своим оружием тотальную русофобию».

«Они толкнули Украину на войну с Россией. После того, как киевский режим объявил о притязаниях на ядерное оружие, крупное наступление на Донбасс неизбежно. А потом последовала бы атака и на российский Крым», - заявил глава государства.

Путин отметил, что Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства.