Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что участвующие в специальной военной операции на Украине мобилизованные лица получат выплаты, а также статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Путин заявил, что считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны РФ, а также Генштаба о проведении в России частичной мобилизации. «То есть, призыву на военную службу будут подлежать те, кто состоят в запасе, проходил воинскую службу и соответствующий опыт», - уточнил он в ходе своей речи в среду, 21 сентября, отметив, что данное решение « в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся».

Российский президент также сообщил, что мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня, 21 сентября. «Особо подчеркну, что граждане РФ, призванные по мобилизации, получат все гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», - заявил глава государства.