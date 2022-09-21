Путин подписал указ о частичной мобилизации в России

Владимир Путин принял решение об объявлении частичной мобилизации в РФ Фото: kremlin.ru

Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным. Документ размещен на официальном портале главы государства.

Согласно данному документу, лавам всех российских регионов поручено обеспечить призыв на службу по мобилизации в количестве и в сроки, определённые министром обороны РФ.

"Осуществить призыв граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации. Граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту", - отмечается в документе.

Также в указе говорится о том, что контракты о прохождении военной службы продолжают действие до окончания частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения военных.

Путин объявил о частичной мобилизации в РФ 21 сентября 2022 года в своем специальном обращении к россиянам. По словам главы государства, принятие подобное решения в текущих условиях является крайне необходимым и важным шагом.