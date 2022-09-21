Шойгу сообщил, что против РФ работает вся спутниковая группировка НАТО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе спецоперации на Украине России противостоит вся спутниковая группировка НАТО.

"Мы находим методы и способы борьбы с этим оружием. Системы связи, обработки информации, разведки, спутниковой разведки. Против нас работаем вся натовская спутниковая группировка - больше 70 военных и 200 гражданских спутников работают на то, чтобы разведать месторасположение наших подразделений", - отметил федеральный министр в своем выступлении, транслируемом на телеканале "Россия 24".

Также Шойгу сообщил, что западные страны сознательно "накачивают" Украину вооружением.

По его словам, количество поставляемого на Украину западного оружия пытаются скрывать.

"Для широко круга это может быть и является секретом, но для нас нет. Мы понимаем, почему от широкого круга общественности скрываются эти вещи. Мы все чаще и чаще, а если говорить точнее, почти каждый день наблюдаем удары этого оружия по гражданскому населению. Бьют по больницам, местам массового скопления людей", - подчеркнул министр обороны РФ.

По словам Шойгу, армия Украины на сегодняшний день находится в крайне плачевном состоянии: ВСУ за время проведения российской спецоперации потерли практически половину своего личного состава.