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Политика21 сентября 2022 6:53

Шойгу рассказал, кто будет призван в ходе частичной мобилизации

Шойгу заявил, что 300 тысяч резервистов призовут в российскую армию в ходе частичной мобилизации
Александр КИСЛОВ
Сергей Шойгу сделал важное заявление о частичной мобилизации в РФ

Сергей Шойгу сделал важное заявление о частичной мобилизации в РФ

Фото: kremlin.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе кампании по частичной мобилизации в Вооруженные силы страны будет призвано более 300 тысяч резервистов.

Ожидается, что призыв необходимо числа резервистов будет проведен не одномоментно, а в плановом порядке.

"300 тысяч резервистов, которые будут призваны - это работа, которая будет проводиться планово", - подчеркнул глава российского военного ведомства в своем видеообращении с разъяснением условий и правил частичной мобилизации, которое транслировалось в эфире федерального телеканала "Россия 24".

При этом Шойгу отдельно подчеркнул тот факт, что на сегодняшний день ни в коем случае не идет речь о возможности призыва в российскую армию (и, тем более, отправке в зону проведения специальной военной операции РФ на Украине) студентов российских высших учебных заведений - они смогут продолжать учиться без каких-либо проблем.