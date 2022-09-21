Ограниченно годных россиян не призовут к службе в рамках частичной мобилизации

В Вооруженные силы РФ не будут призывать ограниченно годных к службе россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь СПЧ (Совета по правам человека) при президенте России Александр Точенов заявил, что ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации точно не будут. Соответствующее заявление он сделал в интервью информагентству РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о введении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий указ. Глава государства назвал данное решение крайне важным и необходимым в текущий момент.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в рамках частичной мобилизации в российские Вооруженные силы будет призвано порядка 300 тысяч резервистов.

Российские регионы уже начали активно создавать призывные комиссии для частичной мобилизации граждан. В частности, в Санкт-Петербурге, по данным городских властей такую комиссию возглавил лично губернатор Александр Беглов.