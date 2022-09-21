Глава Приамурья Василий Орлов: «Все региональные трассы, проходящие через населенные пункты, должны быть освещены - это вопрос безопасности»

В Приамурье наружное освещение появится на 42 километрах региональных трасс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амурской области по поручению губернатора Василия Орлова устанавливают новые фонари на региональных трассах, проходящих через населенные пункты. Эта мера необходима для снижения риска аварий в темное время суток. До конца года наружное освещение появится на 42 километрах транзитных дорог.

«Все региональные трассы, проходящие через населенные пункты, должны быть освещены – это вопрос безопасности как жителей поселков, так и водителей, - подчеркнул Василий Орлов. - В первую очередь обустраиваем участки с оживленным движением — в районах школ, поликлиник, автобусных остановок. Совершенно недопустима ситуация, когда дети вечером возвращаются из школы домой и вынуждены практически вслепую переходить дорогу, по которой идет поток машин. В ближайшие годы постараемся эту проблему решить. Планируем освещать ежегодно не менее 50 километров дорог.

В этом году региональный Минтранс собирается установить фонари в 21 селе. В 2023 году освещение появится на 53 километрах дорог, проходящих через 22 районных населённых пункта. В 2024 году планируется осветить около 50 километров, а в 2025 году - 60 километров.

«Работа по освещению региональных трасс, проходящих через населенные пункты, у нас в приоритете. За два предыдущих года проведено освещение в 25 транзитных населенных пунктах области, это более 80 километров», - сообщил министр транспорта области Александр Зеленин.