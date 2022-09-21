Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Запорожской атомной электростанции Фото: REUTERS

Запорожская АЭС подверглась массированному обстрелу со стороны украинских войск, повреждена высоковольтная линия электропередачи и оборудование связи одного из энергоблоков, сообщает пресс-служба администрации Энергодара (Запорожская область).

"Запорожскую АЭС вновь обстреляли боевики ВСУ. Разрывы зафиксированы в 100 метрах от периметра АЭС, повреждена высоковольтная линия электропередачи. Также повреждено оборудование связи одного из энергоблоков", - говорится в официальном сообщении городских властей.

Ранее в министерстве иностранных дел России призвали "западных кураторов" Украины убедить киевский режим прекратить массированные обстрелы Запорожской АЭС. По данным МИДа, обстрелы ВСУ могут привести к масштабной катастрофе на ЗАЭС.

В Минобороны РФ пояснили, что последствия возможной аварии на Запорожской атомной электростанции могут быть сравнимы с катастрофами на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. В связи с этим в российском военном ведомстве обратили внимание на то, что пострадать в случае аварии на ЗАЭС могут не только Россия и Украина, но и многие европейские государства.