Правозащитники назвали категорию россиян, не подпадающую под частичную мобилизацию
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Граждане с приписным удостоверением не будут сейчас мобилизованы и призваны на военную службу в рамках объявленной в РФ частичной мобилизации, сообщил член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов.
Его слова цитирует информагентство РИА Новости.
"Граждане с приписным удостоверением сейчас не будут мобилизованы, эта категория призывается лишь при объявлении полной мобилизации", - подчеркнул правозащитник.
Ранее президент России Владимир Путин официально объявил о введении в России частичной мобилизации. По его словам, подобное решение является крайне важным и необходимым в текущей ситуации.
В российских регионах уже начали активно начали выполнять указ президента страны о частичной мобилизации. В частности, создаются призывные комиссии, которые возглавляют руководители регионов РФ (в частности, в Петербурге главой призывной комиссии стал губернатор Александр Беглов).