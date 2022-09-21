Правозащитники назвали категорию россиян, не подпадающую под частичную мобилизацию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Граждане с приписным удостоверением не будут сейчас мобилизованы и призваны на военную службу в рамках объявленной в РФ частичной мобилизации, сообщил член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов.

Его слова цитирует информагентство РИА Новости.

"Граждане с приписным удостоверением сейчас не будут мобилизованы, эта категория призывается лишь при объявлении полной мобилизации", - подчеркнул правозащитник.

Ранее президент России Владимир Путин официально объявил о введении в России частичной мобилизации. По его словам, подобное решение является крайне важным и необходимым в текущей ситуации.

В российских регионах уже начали активно начали выполнять указ президента страны о частичной мобилизации. В частности, создаются призывные комиссии, которые возглавляют руководители регионов РФ (в частности, в Петербурге главой призывной комиссии стал губернатор Александр Беглов).