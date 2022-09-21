Косачев рассказал о последствиях нападения на освобожденные территории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что нападение на освобожденные территории после проведения референдумов станет нападением на Россию со всеми последствиями.

«После проведения референдумов защита людей в этом регионе будет не нашим правом, а нашим долгом. Нападение на людей и территории будет нападением на Россию. Со всеми последствиями», - заявил сенатор в своем Telegram-канале в среду, 21 сентября.

Косачев заявил, что не будет «никакой оглядки» на мнение западных стран по вопросу «признание или непризнание итогов проведенных референдумов на свободных территориях». По его словам, это станет сугубо внутреннем мнением «напуганных грядущим развалом однополярного мира политиков США и их обслуги».

«Заявления столтенбергов и боррелей должны лететь в ту же корзину, в которой лежат их обещания о нерасширении НАТО и об "оборонительном альянсе"», - добавил он.