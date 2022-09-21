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Политика21 сентября 2022 9:36

Песков рассказал о временных параметрах частичной мобилизации

Песков заявил, что о временных параметрах проведения частичной мобилизации в указе президента не говорится
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 21 сентября, прокомментировал вопрос о временных параметрах частичной мобилизации, отметив, что в указе президента о них не говорится.

«В указе о сроках не говорится», - заявил представитель Кремля журналистам, комментируя вопрос о том, на какой период рассчитана частичная мобилизация.

Песков также заявил, что седьмой пункт указа, который официально не опубликован, предназначен «для служебного пользования». «Он действительно для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть», - уточнил пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что разъяснения по поводу вопроса о возможности закрытия границ для лиц, которые подлежат частичной мобилизации, последуют, призвав набраться терпения. Песков также сообщил, что тех, кто получит отсрочку от частичной мобилизации, в кратчайшие сроки определит российское правительство.