Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 21 сентября, прокомментировал вопрос о временных параметрах частичной мобилизации, отметив, что в указе президента о них не говорится.

«В указе о сроках не говорится», - заявил представитель Кремля журналистам, комментируя вопрос о том, на какой период рассчитана частичная мобилизация.

Песков также заявил, что седьмой пункт указа, который официально не опубликован, предназначен «для служебного пользования». «Он действительно для служебного пользования, поэтому я не могу его раскрыть», - уточнил пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что разъяснения по поводу вопроса о возможности закрытия границ для лиц, которые подлежат частичной мобилизации, последуют, призвав набраться терпения. Песков также сообщил, что тех, кто получит отсрочку от частичной мобилизации, в кратчайшие сроки определит российское правительство.