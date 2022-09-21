Шойгу рассказал о потерях украинских военных за три недели спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в среду, 21 сентября, заявил, что в ходе специальной военной операции России на Украине за последние три недели было убито более семи тысяч украинских военнослужащих, а также уничтожено 970 единиц боевой техники противника

«В результате огневого поражения только за последние три недели уничтожено свыше 7 тысяч военнослужащих и 970 единиц вооружения противника. В том числе - 208 танков, 245 боевых машин пехоты и 186 других бронированных машин, 15 самолетов и четыре вертолета», - заявил глава российского военного ведомства.

Напомним, сегодня, 21 сентября, Шойгу также рассказал и об общих потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, Украина потеряла уже половину армии: 61 207 погибших, 49 368 раненых. Кроме того, министр заявил, что украинских инструкторов и наемников «осталось чуть больше тысячи», а более двух тысяч погибло.