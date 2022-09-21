Вячеслав Володин выступил с громким заявлением по поводу мобилизации депутатов и сотрудников Госдумы Фото: kremlin.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании ГД предложил обсудить вопрос о мобилизации депутатов и сотрудников аппарата Думы, которые обладают специальностями, востребованными в рамках проведения специальной военной операции на Украине.

"У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат. Давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие в СВО, он]может быть добровольцем, мы это только поддержим. У нас должна быть здесь позиция, мы с вами ее должны реализовать, потому что я знаю наших коллег, они здесь присутствуют, они заявление об участии в СВО писали", - сообщил он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия в РФ начнутся с 21 сентября 2022 года.

По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, предполагается, что в общей сложности в рамках объявленной президентом частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ будет призвано порядка 300 тысяч резервистов. Все они смогут принять участие в специальной военной операции РФ на Украине, а также в обороне и защите приграничных территорий России.

В российских регионах уже начали активно формироваться мобилизационные комиссии (в ряде субъектов эти органы решили лично возглавить их губернаторы).