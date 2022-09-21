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Общество21 сентября 2022 12:05

Патриарх Кирилл призвал россиян не считать украинцев врагами

Россияне должны молиться за укрепление братских чувств народов, заявил он
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Патриарх Кирилл призвал россиян не считать украинцев врагами Фото: пресс-служба Русской православной церкви

Патриарх Кирилл призвал россиян не считать украинцев врагами Фото: пресс-служба Русской православной церкви

Гражданам России не нужно считать украинцев врагами, а следует молиться за единство Руси, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Сегодня историческая Русь проходит сквозь тяжелые испытания. Мы знаем, что происходит на Украине, мы знаем, какая опасность нависла над украинским народом, который пытаются переформатировать, из части святой единой Руси сделать государством, противным этой Руси, вражеским по отношению к России. Очень важно, чтобы в наших сердцах не возникало этого чувства, что там враг», – заявил он в проповеди после богослужения в Зачатьевском женском монастыре Москвы.

Как считает патриарх, россияне должны молиться за укрепление братских чувств народов святой Руси и единство Русской православной церкви. По его мнению, раскол в Украинской церкви был частью стратегии врага.