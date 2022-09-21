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Политика21 сентября 2022 12:11

Системы ПВО РФ за сутки сбили 28 украинских снарядов HIMARS

Минобороны РФ сообщило об уничтожении почти 30 снарядов от поставленных США Киеву РСЗО
Александр КИСЛОВ
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских снарядов HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских снарядов HIMARS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские системы ПВО за сутки сбили 28 украинских снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Кроме того, в воздухе уничтожено 28 снарядов американской системы залпового огня HIMARS и три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенных пунктов Свистуновка Луганской Народной Республики, Чернобаевка, Заветное и в районе Каховской ГЭС Херсонской области", - отмечают в российском военном ведомстве.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS поставляется Киеву странами Запада (США, государствами ЕС и Великобританией).

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров публично сообщил, что поставляемое Украине западное оружие и каналы поставки этого вооружения являются легитимными целями для российских военных в ходе спецоперации на Украине.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что работа по уничтожению иностранного оружия (и наемников, прибывших на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ) регулярно проводится российскими военнослужащими, находящимися в зоне проведения СВО.