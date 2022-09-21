Системы ПВО РФ за сутки сбили 28 украинских снарядов HIMARS

Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских снарядов HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские системы ПВО за сутки сбили 28 украинских снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Кроме того, в воздухе уничтожено 28 снарядов американской системы залпового огня HIMARS и три американские противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенных пунктов Свистуновка Луганской Народной Республики, Чернобаевка, Заветное и в районе Каховской ГЭС Херсонской области", - отмечают в российском военном ведомстве.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS поставляется Киеву странами Запада (США, государствами ЕС и Великобританией).

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров публично сообщил, что поставляемое Украине западное оружие и каналы поставки этого вооружения являются легитимными целями для российских военных в ходе спецоперации на Украине.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что работа по уничтожению иностранного оружия (и наемников, прибывших на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ) регулярно проводится российскими военнослужащими, находящимися в зоне проведения СВО.