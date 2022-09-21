Взошедший на британский трон Карл III решил отказаться от масштабной и шикарной коронации Фото: REUTERS

Новый король Великобритании Карл III намерен провести более скромную церемонию коронации, чем его мать Елизавета II, из-за кризиса с ростом стоимости жизни в Соединенном Королевстве, который переживает страна.

Соответствующую информацию распространила британская газета The Daily Mirror со ссылкой на неназванный источник в королевском доме.

"Король хорошо осведомлен о тех сложностях, которые испытывают простые британцы, поэтому мы посмотрим, как его желания будут исполнены. Хотя церемония его коронации должна быть проведена надлежащим образом, учитывая давние традиции прошлого, она также должна представлять монархию в современном мире", - отмечает источники британского СМИ.

Кризис стоимости жизни начался в Британии вскоре после того, как страна ввела жесткие антироссийские санкции. Сейчас в Соединенном Королевстве наблюдается крайне высокая инфляция - цены в магазинах растут практически на все группы товаров. Снижение стоимости жизни отмечено практически во всех британских регионах.

Кроме того, власти Британии уже заявили о том, что страну и всех местных жителей ждет "крайне суровая и тяжелая зима". Это связано с возможным прекращением поставок в страну российского газа (поводов для такого решения Москвы может стать введение потолка цен на газ из РФ, а также отказ западных стран оплачивать поставки российского топлива в рублях).