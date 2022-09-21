США всерьез восприняли слова Путина о ядерном оружии

Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC сказал, что США серьезно воспринимают слова президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии, однако не видят необходимости приводить в действие собственные силы стратегического сдерживания.

"Это безответственная риторика для ядерной державы... Мы воспринимаем это серьезно”, - сказал Кирби.

По его словам, США отслеживают стратегическую конфигурацию России и на данный момент времени предпосылок к тому, чтобы корректировать собственную стратегическую мощь, нет.

Во время обращения к народу президент России Владимир Путин предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".

Представитель Совета нацбезопасности США в ответ заявил, что применение Россией ядерного оружия обернется для государства тяжелыми международными последствиями и сделает из РФ "изгоя" на мировой арене.

Несколько ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал страны ЕС не подливать масла в огонь и отвечать спокойствием. При этом о прекращении поставок на Украину он не отказался.