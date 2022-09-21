Легкая промышленность Чувашии объединится в кластер

Всего в республике их четыре: машиностроение, электротехника, химическая и легкая промышленности. Это отражено в том числе и в Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики.

Как стало известно, команда министерства будет встречаться с предприятиями, чтобы рассказать о доступных точках развития и мерах поддержки. Так, 20 сентября был дан старт первому такому совещанию. Министр промышленности и энергетики Чувашии Александр Кондратьев встретился с предприятиями легкой и текстильной промышленности республики.

Как отмечает министр, на сегодня легкая промышленность имеет большую долю в общем объеме промпроизводства Чувашии, и здесь есть отличный фундамент для создания объединения. В ходе встречи обсуждалась кластерная политика и, как выяснилось, у местных предприятий есть в этом потребность. Александр Кондратьев также поделился, что по итогам совещания предприятия решили объединиться в кластер.

После вступление в кластер организации получат налоговые льготы, кредиты со сниженной процентной ставкой, субсидии на покупку пилотной партии импортозамещающей продукции, а также освобождение от части надзорных проверок и возможность получить господдержку в больших масштабах.