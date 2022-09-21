Путин назвал Россию лидером в производстве беспилотников Фото: REUTERS

Россия занимает лидирующую позицию в производстве беспилотного транспорта, стране не нужно кого-то догонять, считает президент РФ Владимир Путин.

«В сфере беспилотного транспорта мы не являемся в целом догоняющими. Вот это очень важно. И в определенной степени мы даже лидерами в чем-то являемся. Это лидерство нужно сохранять и упрочнять», – заявил глава государства на встрече с руководителями инженерных школ и их партнерами.

По мнению российского президента, использование беспилотного транспорта помогает решать множество задач в различных сферах – от повышения обороноспособности страны до развития экономики. Как отметил Путин, российские компании, развивающие беспилотный транспорт, находятся «в очень продвинутом состоянии» и выдают интересные и перспективные разработки.

Как писал сайт KP.RU, в России планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника.