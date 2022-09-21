Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика21 сентября 2022 13:23

Путин назвал Россию лидером в производстве беспилотников

Российские компании находятся в очень продвинутом состоянии, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин назвал Россию лидером в производстве беспилотников

Путин назвал Россию лидером в производстве беспилотников

Фото: REUTERS

Россия занимает лидирующую позицию в производстве беспилотного транспорта, стране не нужно кого-то догонять, считает президент РФ Владимир Путин.

«В сфере беспилотного транспорта мы не являемся в целом догоняющими. Вот это очень важно. И в определенной степени мы даже лидерами в чем-то являемся. Это лидерство нужно сохранять и упрочнять», – заявил глава государства на встрече с руководителями инженерных школ и их партнерами.

По мнению российского президента, использование беспилотного транспорта помогает решать множество задач в различных сферах – от повышения обороноспособности страны до развития экономики. Как отметил Путин, российские компании, развивающие беспилотный транспорт, находятся «в очень продвинутом состоянии» и выдают интересные и перспективные разработки.

Как писал сайт KP.RU, в России планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника.