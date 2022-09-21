Путин призвал производить в России конкурентоспособные двигатели для гражданской авиации

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия со времен СССР не выпускала конкурентоспособных двигателей для гражданской авиации, покупать их легче, но если не делать самостоятельно, то в РФ никогда ничего не появится, заявил российский лидер Владимир Путин.

"Легче покупать, чем выпускать самим. А как только начинаем покупать, рынок сразу для своего производителя закрыт. Потому что ну не производили мы даже с советских времен конкурентоспособных авиадвигателей для гражданской авиации. Для боевой - да, они самые лучшие в мире", - сказал глава государства на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.

Кроме этого, президент РФ отметил, что в этой сфере "никто ничего не делал в свое время".

Ранее сайт KP.RU писал, что Владимиру Путину рассказали, когда начнется производство самолета МС-21. Российский лидер принял в Кремле принял гендиректора Ростеха Сергея Чемезова. Тот рассказал президенту о последних технических новинках и о том, сколько времени нужно промышленности на импортозамещение санкционных товаров.