Генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил частичную мобилизацию в России

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит изменений в готовности ядерных сил России, но продолжает наблюдать за ситуацией.

"До настоящего времени мы не наблюдаем каких-либо изменений в готовности ядерных сил (России – прим. ред.), но мы внимательно мониторим и сохраняем бдительность", - сказал он в интервью агентству Reuters.

Также Столтенберг добавил , что НАТО на фоне объявления о частичной мобилизации в России "продолжит сохранять бдительность и оказывать поддержку Украине".

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, которое было посвящено ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что РФ поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно актуальным угрозам, а также сказал, что в случае угрозы территориальной целостности стране, РФ использует все имеющиеся средства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 сентября 2022 года можно прочитать здесь.