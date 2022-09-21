Путин призвал российских производителей занять ниши, которые занимали иностранцы

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что когда зарубежные партнеры решат вернуться, а когда-нибудь это произойдет, нужно, чтобы ниши были заняты российскими производителями.

"Необходимо, чтобы в основе всего лежали именно наши российские разработки. Потому что, и вообще нужно к этому стремиться и делать это уже как можно быстрее, потому что когда вчерашние зарубежные партнеры решат вернуться, а когда-нибудь это произойдет, нужно, чтобы рынок был занят нашими производителями", - заявил российский лидер на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами.

Также глава государства отметил, что в настоящее время на рынке есть временной лаг, которым нужно воспользоваться.

Кроме этого, Путин призвал производить в России конкурентоспособные двигатели для гражданской авиации, об этом сообщал сайт KP.RU. Также глава государства отметил, что в этой сфере "никто ничего не делал в свое время".