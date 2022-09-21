Путин заявил, что Россия будет продвигать инженерное дело и повышать престиж профессии

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российские власти будут продвигать инженерное дело - как в реальной плоскости, так и гуманитарной, повышая таким образом престиж профессии, сообщил президент России Владимир Путин.

"Это (престиж инженерной профессии - прим. ред.) должно быть очевидно для всей страны. Займемся этими вопросами одновременно с нескольких сторон - с реализации идей инженерных школ, будем добиваться результатов их работы и продвигать инженерное дело в реальной плоскости и гуманитарной, повышая престиж инженерной профессии", - сказал российский лидер, подводя итоги встречи с представителями передовых инженерных школ.

Также Путин заявил, что когда зарубежные партнеры решат вернуться, а когда-нибудь это произойдет, нужно, чтобы ниши были заняты российскими производителями.

Ранее Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, которое было посвящено ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что РФ поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно актуальным угрозам, а также сказал, что в случае угрозы территориальной целостности стране, РФ использует все имеющиеся средства.