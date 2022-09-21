Британцы экономят на еде, чтобы оплатить электричество Фото: REUTERS

В Британии из-за высоких цен на электричество экономят на еде пять миллионов человек. Об этом сообщает Insider, ссылаясь на доклад благотворительной организации The Money Advice Trust.

В документе отмечается, что в течение последних трех месяцев прием пищи для возможности заплатить за электричество пропускал каждый девятый взрослый житель Британии.

"Согласно данным доклада, про просрочку оплаты хотя бы одного счета сообщил каждый пятый взрослый житель страны, или 10,9 миллионов человек", - передает СМИ.

В докладе также приводится информация, что ради оплаты счетов личные или домашние вещи продали еще 14% британцев, а все траты на несущественные нужды сократили двое из пяти жителей Соединенного Королевства.

Ранее сайт KP.RU писал, что британцы пожаловались на рост цен и бездействие властей.