Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире21 сентября 2022 15:04

Британцы экономят на еде, чтобы оплатить электричество

Каждый пятый взрослый житель страны допустил просрочку оплаты счета
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Британцы экономят на еде, чтобы оплатить электричество

Британцы экономят на еде, чтобы оплатить электричество

Фото: REUTERS

В Британии из-за высоких цен на электричество экономят на еде пять миллионов человек. Об этом сообщает Insider, ссылаясь на доклад благотворительной организации The Money Advice Trust.

В документе отмечается, что в течение последних трех месяцев прием пищи для возможности заплатить за электричество пропускал каждый девятый взрослый житель Британии.

"Согласно данным доклада, про просрочку оплаты хотя бы одного счета сообщил каждый пятый взрослый житель страны, или 10,9 миллионов человек", - передает СМИ.

В докладе также приводится информация, что ради оплаты счетов личные или домашние вещи продали еще 14% британцев, а все траты на несущественные нужды сократили двое из пяти жителей Соединенного Королевства.

Ранее сайт KP.RU писал, что британцы пожаловались на рост цен и бездействие властей.