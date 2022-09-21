Байден заявил, что Запад продолжит противостоять военной спецоперации России на Украине

Джо Байден Фото: REUTERS

Соединенные Штаты хотят завершения конфликта на Украине и намерены противостоять проводимой РФ спецоперации, но продолжают быть солидарными с Киевом в защите суверенитета страны, заявил президент США Джо Байден, выступая на ГА ООН в Нью-Йорке.

"США хотят, чтобы конфликт закончился на справедливых условиях, мы все выступаем за это. Территорию страны нельзя забирать силой, и мы противостоим действиям России в этом", - заявил Байден.

"Украина обладает теми же правами, что и все другие суверенные государства и мы солидарны с ней", - отметил президент США. "Наша солидарность против российской агрессии - не секрет", - добавил Байден.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 сентября 2022 года можно прочитать здесь.