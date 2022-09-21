AFP: на юго-востоке Франции загорелся завод с ядерным топливом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пожар на заводе, принадлежащем компании-оператору атомных электростанций Framatome во Франции, начался сегодня, 21 сентября, вечером в департаменте Дром на юго-востоке Франции. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник в Агентстве ядерной безопасности Франции (ASN).

"ASN сообщила сегодня, что возгорание началось на заводе компании Framatome в комунне Роман-сюр-Изер (департамент Дром), где хранится уран. Служба безопасности приступила к работе на месте ЧП", - сообщили в агентстве.

К настоящему времени возгорание потушено, риск выброса радиоактивных веществ отсутствует.

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