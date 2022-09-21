Боррель заявил, что Евросоюз не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз не будет принимать участие в конфликте на Украине, но планирует и далее оказывать военную помощь Киеву, а также проводить политику антироссийских санкций, заявил сегодня, 21 сентября, в ходе брифинга глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Этого не произойдет - мы не участвуем… и не будем участвовать. Мы не планируем участвовать напрямую. Мы будем поддерживать Украину (военными поставками – прим. ред.) рецепт тот же – военная поддержка, экономические и индивидуальные санкции", - уточнил Боррель.

Ранее глава европейской дипломатии заявил, что конфликт на Украине должен быть разрешен “на поле боя”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 сентября 2022 года можно прочитать здесь.