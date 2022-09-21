Россиянам рассказали об опасности хлеба

Нутрициолог и специалист по прикорму и пищевому поведению детей Елизавета Омельченко посоветовала россиянам уменьшить количество хлеба в рационе, так как он содержит сахар – его добавляют для придания вкуса абсолютно всегда.

«В батонах его количество высокое, что не очень хорошо, особенно для детей. Обращайте внимание на состав. Желательно, чтобы добавленный сахар был на последнем месте или его не было вовсе», – сказала она в беседе с "Газета.ru".

Во-вторых, хлеб снижает количество овощей в рационе. Употребляя больше хлеба, человек урезает количество этих важных продуктов в рационе.

«Ошибочно считается, что овощами невозможно насытиться, и люди «забивают» желудок хлебом, поедая, например, салат. Но этого делать не стоит. Овощами без всего можно насытиться. А еще в них есть все необходимые витамины, минералы, а также клетчатка, которая помогает микрофлоре и очищает кишечник», – говорит специалистом.

В-третьих, хлеб снижает питательную ценность рациона. Эксперт отмечает, что цельнозерновой хлеб полезнее, чем из пшеничной муки, но все равно не содержит столько полезных нутриентов, как овощи и фрукты.

Ранее диетолог Айше Гюль Гювен заявила ,что употребление цельнозернового хлеба снижает уровень сахара в крови. Обычный хлеб содержит много калорий, углеводов и мало белка. Однако этот продукт можно заменить, сделав выбор в пользу цельнозерновых культур. Так, цельное зерно содержит растворимую клетчатку, ниацин, тиамин и другие вещества. Такой продукт помогает сбалансировать уровень жиров в крови и снизить уровень сахара, передает ФАН.

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев также посоветовал людям, имеющим лишний вес, отказаться от пшеничного хлеба и нетвердых сортов пшеницы. По его словам, от этих продуктов можно располнеть еще больше. Диетолог отметил, что от лишнего веса и ожирения страдают примерно 60% населения развитых стран. Употребляя подобые продукты, эти люди становятся не только полными, но и менее здоровыми, рассказывает телеканал "360".