Глава МИД Китая Ван И: никто не может лишить Россию ее важной роли в ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что никто не может лишить Россию той важной роли, которую она играет в ООН.

"Россия - постоянный член Совбеза и должна и далее играть свою важную роль в ООН. Никто не может лишить Россию этого права", - приводит его слова РИА Новости.

Ван И выразил готовность работать с Лавровым над реализацией решений, достигнутых на последней встрече лидеров двух стран.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал предоставить его стране место постоянного члена СБ ООН. По его словам, Германия уважает принципы Организации Объединенных Наций, которая предлагает и стремится к сотрудничеству.

Напомним, постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) являются пять суверенных государств, которым Устав ООН 1945 года предоставляет постоянное место в Совете Безопасности ООН. Это такие страны как Китай, Франция, Россия, США и Великобритания.

Генассамблея ООН проходит с 20 по 26 сентября 2022 года. Она проходит в очном формате, тогда как в предыдущие два года выступления спикеров были заранее записаны на видео в связи с пандемией коронавирусной инфекции.