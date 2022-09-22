Зеленский призвал лишить Россию права вето в Совбезе ООН Фото: REUTERS

Владимир Зеленский призвал лишить Россию права вето в Совете Безопасности всемирной организации.

"Пока агрессор (таковым Украина считает Россию - прим.ред) является стороной процесса принятия решений в международных организациях, он должен быть изолирован в них, по меньшей мере пока длится агрессия. Отказать в праве голоса, лишить прав направления делегаций, лишить права вето в том случае, если речь идет о члене Совета Безопасности ООН, с тем, чтобы наказать агрессора в рамках тех или иных организаций", - сказал он в видеовыступлении, продемонстрированном на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Зеленского, наказание России должно стать частью "формулы мира".

Еще весной 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что сценарий с лишением РФ членства в ООН заведомо является неосуществимым, Совет Безопасности (СБ) организации не сможет вынести такую рекомендацию.

Напомним, постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) являются пять суверенных государств, которым Устав ООН 1945 года предоставляет постоянное место в Совете Безопасности ООН. Это такие страны как Китай, Франция, Россия, США и Великобритания.

Право вето позволяет постоянным членам СБ отвергать проект любой содержательной резолюции Совета Безопасности ООН, вне зависимости от уровня поддержки, которой пользуется данный проект. Право вето не распространяется на голосования по процедурным вопросам. Вето считается наложенным, если какой-либо из постоянных членов подаёт голос «против» той или иной резолюции.