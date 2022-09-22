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Политика22 сентября 2022 5:52

Володин сообщил, что у депутатов Госдумы нет брони от частичной мобилизации

Ряду депутатов придется отправиться в зону проведения СВО на Украине. рассказал спикер Госдумы РФ
Александр КИСЛОВ
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сделал громкое заявление по поводу возможной мобилизации депутатов ГД

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сделал громкое заявление по поводу возможной мобилизации депутатов ГД

Фото: kremlin.ru

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что никакой брони у депутатов нижней палаты парламента нет, соответствующие требованиям частичной мобилизации народные избранники должны будут помочь своим участием в спецоперации на Украине.

"Звучат вопросы, которые волнуют наших граждан. Правильно на них ответить... Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет", - сообщил Володин в своем официальном Telegram-канале.

Ранее о готовности пойти на фронт с трибуны Госдумы РФ публично заявил заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по обороне, депутат-единоросс Юрий Швыткин. Народный избранник пояснил, что сейчас в специальной военной операции РФ на Украине участвует большое количество его бывших сослуживцев.

Швыткин сообщил, что хотел бы "быть с ними в одном строю", в ближайшее время депутат намерен направить соответствующее официальное обращение на имя спикера ГД Володина с просьбой разрешить ему отправиться в зону проведения СВО.