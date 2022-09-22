Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сделал громкое заявление по поводу возможной мобилизации депутатов ГД Фото: kremlin.ru

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что никакой брони у депутатов нижней палаты парламента нет, соответствующие требованиям частичной мобилизации народные избранники должны будут помочь своим участием в спецоперации на Украине.

"Звучат вопросы, которые волнуют наших граждан. Правильно на них ответить... Кто соответствует требованиям частичной мобилизации, должны помочь своим участием в специальной военной операции. Никакой брони у депутатов нет", - сообщил Володин в своем официальном Telegram-канале.

Ранее о готовности пойти на фронт с трибуны Госдумы РФ публично заявил заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по обороне, депутат-единоросс Юрий Швыткин. Народный избранник пояснил, что сейчас в специальной военной операции РФ на Украине участвует большое количество его бывших сослуживцев.

Швыткин сообщил, что хотел бы "быть с ними в одном строю", в ближайшее время депутат намерен направить соответствующее официальное обращение на имя спикера ГД Володина с просьбой разрешить ему отправиться в зону проведения СВО.