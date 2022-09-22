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Общество22 сентября 2022 6:23

Кандидат медицинских наук посоветовал сделать упор на витамины С,А, В12 для укрепления иммунитета

Больше всего витамина С содержится в черной смородине
Елена АКИМОВА
Кандидат медицинских наук посоветовал сделать упор на витамины С,А, В12 для укрепления иммунитета

Кандидат медицинских наук посоветовал сделать упор на витамины С,А, В12 для укрепления иммунитета

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крепкий иммунитет очень важен для борьбы с вирусами и простудами. Особенно в осенний период это первый барьер, который встает на пути недугов. За его формирование отвечают многие факторы, в том числе достаточное количество витаминов в организме.

Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет») кандидат медицинских наук семейный врач Сергей Чудаков посоветовал разнообразить питание, добавив в свой рацион источники витаминов С, А и В12.

- Люди, которые питаются преимущественно макаронами, хлебом и мясом, рискуют ослабить свою иммунную систему за счет нехватки фитонутриентов, содержащихся в овощах, фруктах и ягодах, — говорит врач RT.

Самым важным в формировании иммунитета является витамин С, отличный источник этого компонента – черная смородина. Витамин С помогает справляться с вирусами.

Содержащийся в облепихе витамин А, В12, цинк и селен помогают укреплять иммунитет. Все это можно получить из овощей и фруктов, а когда сезон заканчивается, можно добавлять в рацион замороженные продукты.

- В среднем суточная доза витамина С должна составлять не меньше 500 мг в сутки. Скоро начнутся мандарины, и они хороший поставщик этого витамина, но все же содержания в них витамина С в четыре раза меньше, чем в смородине, - заключил врач.

В холодное время года он рекомендовал курсами по 7-10 дней пить эхинацею. Она помогает активизировать иммунные клетки.

Врач-педиатр высшей категории АО «Медицина», член союза педиатров России Марьям Сайфулина посоветовала пить отвары шиповника, калины, рябины, клюквы.

- Если нет аллергии, можно принимать продукты пчеловодства - мед. Если дома есть заготовленные травы, например, ромашка, то она тоже способствует укреплению иммунитета и является противовоспалительным средством, - сказала врач РИАМО.

Шалфей хорошо работает как вспомогательное средство при лечении ангины и простуды, а липовый цвет хорош при простуде и при кашле, передает телеканал "360".