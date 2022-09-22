Кандидат медицинских наук посоветовал сделать упор на витамины С,А, В12 для укрепления иммунитета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Крепкий иммунитет очень важен для борьбы с вирусами и простудами. Особенно в осенний период это первый барьер, который встает на пути недугов. За его формирование отвечают многие факторы, в том числе достаточное количество витаминов в организме.

Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет») кандидат медицинских наук семейный врач Сергей Чудаков посоветовал разнообразить питание, добавив в свой рацион источники витаминов С, А и В12.

- Люди, которые питаются преимущественно макаронами, хлебом и мясом, рискуют ослабить свою иммунную систему за счет нехватки фитонутриентов, содержащихся в овощах, фруктах и ягодах, — говорит врач RT.

Самым важным в формировании иммунитета является витамин С, отличный источник этого компонента – черная смородина. Витамин С помогает справляться с вирусами.

Содержащийся в облепихе витамин А, В12, цинк и селен помогают укреплять иммунитет. Все это можно получить из овощей и фруктов, а когда сезон заканчивается, можно добавлять в рацион замороженные продукты.

- В среднем суточная доза витамина С должна составлять не меньше 500 мг в сутки. Скоро начнутся мандарины, и они хороший поставщик этого витамина, но все же содержания в них витамина С в четыре раза меньше, чем в смородине, - заключил врач.

В холодное время года он рекомендовал курсами по 7-10 дней пить эхинацею. Она помогает активизировать иммунные клетки.

Врач-педиатр высшей категории АО «Медицина», член союза педиатров России Марьям Сайфулина посоветовала пить отвары шиповника, калины, рябины, клюквы.

- Если нет аллергии, можно принимать продукты пчеловодства - мед. Если дома есть заготовленные травы, например, ромашка, то она тоже способствует укреплению иммунитета и является противовоспалительным средством, - сказала врач РИАМО.

Шалфей хорошо работает как вспомогательное средство при лечении ангины и простуды, а липовый цвет хорош при простуде и при кашле, передает телеканал "360".