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Политика22 сентября 2022 6:25

Глава МИД Китая заявил, что Пекин будет содействовать диалогу по украинскому кризису

Власти Китай считают, что конфликт на Украине рано или поздно должен завершиться путем переговоров
Александр КИСЛОВ
Китай готов помогать урегулировать кризис на Украине

Китай готов помогать урегулировать кризис на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай продолжит придерживаться "объективной и справедливой" позиции в отношении украинского кризиса. С соответствующим заявлением глава МИД Китая Ван И выступил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Ван И подчеркнул, что Китай продолжит твердо придерживаться объективной и справедливой позиции, содействовать миру и переговорам", - отмечается в официальном сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

В ходе продолжительной беседы с Лавровым лава МИД КНР также выразил надежду на то, что все стороны украинского конфликта не откажутся от дипломатического диалога и будут настаивать на решении проблем безопасности путем мирных переговоров.

Ранее китайские власти сообщили, что, по мнению высшего политического руководства КНР, кризис на Украине должен быть решен невоенными методами, а всем сторонам конфликта необходимо как можно скорее прекратить огонь.

При этом в министерстве иностранных дел Китая отдельно подчеркнули, что вмешательство других стран в разрешение кризиса должно быть исключительно дипломатическим, а не выражаться в виде оказания военной помощи той или иной стороне конфликта на Украине.