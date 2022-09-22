Китай готов помогать урегулировать кризис на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай продолжит придерживаться "объективной и справедливой" позиции в отношении украинского кризиса. С соответствующим заявлением глава МИД Китая Ван И выступил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Ван И подчеркнул, что Китай продолжит твердо придерживаться объективной и справедливой позиции, содействовать миру и переговорам", - отмечается в официальном сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

В ходе продолжительной беседы с Лавровым лава МИД КНР также выразил надежду на то, что все стороны украинского конфликта не откажутся от дипломатического диалога и будут настаивать на решении проблем безопасности путем мирных переговоров.

Ранее китайские власти сообщили, что, по мнению высшего политического руководства КНР, кризис на Украине должен быть решен невоенными методами, а всем сторонам конфликта необходимо как можно скорее прекратить огонь.

При этом в министерстве иностранных дел Китая отдельно подчеркнули, что вмешательство других стран в разрешение кризиса должно быть исключительно дипломатическим, а не выражаться в виде оказания военной помощи той или иной стороне конфликта на Украине.