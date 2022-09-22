Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен потребовала ввести новые санкции против России

Урсула фон дер Ляйен считает, что санкционное давление на Россию со стороны ЕС нужно усиливать Фото: REUTERS

Официально объявление России о частичной мобилизации и намерение провести референдумы в Донбассе "требуют" введения новых санкций, рестрикции уже доказали свою эффективность.

С соответствующим заявлением выступила председатель Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью американской телекомпании CNN.

"Все это [частичная мобилизация в РФ и предстоящее проведение референдумов в Донбассе] требует новых санкций с нашей стороны. Антироссийские санкции очень эффективны. Если посмотреть на российскую экономику - промышленность развалилась", - утверждает высокопоставленная европейская чиновница.

Ранее с критикой санкционной политики Евросоюза выступил премьер входящей в ЕС Венгрии Виктор Орбан.

По данным американского агентства Bloomberg, на закрытой встрече с венгерскими парламентариями Орбан сообщил, что часть антироссийских санкций Европе необходимо снять до конца нынешнего года. Иначе, по его мнению, Евросоюз может ждать длительная тяжелая рецессия, от последствий которой европейская экономика может не восстановиться даже за 10 лет.