"Сармат" не имеет аналогов в мире Фото: Кадр видео

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" обесценит все наработки Североатлантического альянса. Соответствующее заявление сделал гендиректор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь в интервью РИА Новости.

"Сармат" обесценит все наработки НАТО, - подчеркнул Дегтярь. - Его уникальность не только в непревзойденных летно-технических характеристиках, но и в особенности их достижения: в используемых научно-технических решениях при его разработке и современных технологиях при его создании".

Напомним, экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял в начале июля, что технические параметры ракет, которые стоят на вооружении США, существенно уступают подтвержденным характеристикам российской МБР "Сармат".

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о ракете "Сармат", от которой нет защиты. Отмечалось, что боеголовки могут лететь через Южный полюс мимо всех систем ПВО.

Также сайт KP.RU сообщал, что Россия впервые провела испытания "Сармата". Он может поразить любой континент на Земле через любой полюс. В ходе испытаний ракета пролетела 6000 километров до полигона Кура.