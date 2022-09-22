Замглавы херсонской ВГА Кирилл Стремоусов выступил с важным обращением к жителями региона в преддверии проведения референдума Фото: REUTERS

Власти Херсонской области опасаются ударов по региону высокоточным оружием НАТО в дни проведения референдума о присоединении региона к России. С соответствующим заявлением выступил заместитель руководителя временной военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По его словам, возможные обстрелы региона со стороны Вооруженных сил Украины херсонские власти всерьез не пугают, но применение высокоточного оружия НАТО может нанести серьезный ущерб гражданской инфраструктуре области и угрожать жизни большого числа мирных жителей.

"Мы опасаемся провокаций не со стороны Киева. Нас их провокации даже не пугают, и все их обстрелы и ДРГ. Проблема в обстрелах высокоточным оружием американским, стран НАТО", - рассказал чиновник в интервью информагентству ТАСС.

Референдум о присоединении Херсонской области к РФ состоится с 23 по 27 сентября нынешнего года. Руководитель ВГА региона Владимир Сальдо пообещал, что сразу после подведения предварительных итогов плебисцита он обратится к российскому президенту Владимиру Путину с предложением принять область в состав РФ.

Помимо Херсонской области, подобные референдумы в те же сроки состоятся в Запорожской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Все эти территории хотят как можно скорее стать частью Российской Федерации, заявляют власти ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.