Пенсионерка отдала деньги лжегадалке в Хабаровске

Полиция задержала мошенницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске задержали 39-летнюю жительницу Комсомольска-на-Амуре. Женщина вводила в заблуждение людей, представляясь «гадалкой» и «целительницей».

Очередной эпизод произошел с 71-летней хабаровчанкой. Во время первой встречи «гадалка» предположила, что у ее потенциальной жертвы есть проблемы со здоровьем и предложила помочь снятием порчи. Процедура достаточно проста – нужно некую сумму денег положить в носок и держать при себе. Пенсионерка доверилась мошеннице и выполнила все ее рекомендации. Разворачивать сверток, кстати, нельзя было несколько часов после ритуала. Уже дома пострадавшая обнаружила, что носок подменили и внутри нашла лишь резаную бумагу.

Мошенницу арестовали и изъяли из квартиры сотовые телефоны и банковские карты, которые, возможно, были использованы в незаконной деятельности. Похищенные деньги подозреваемая потратила на личные цели, сообщает Транссибинфо.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.