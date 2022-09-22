В Минобороны России сделали важное заявление о масштабном обмене пленными с Украиной Фото: Минобороны РФ

По итогам сложного переговорного процесса произошел обмен военнопленными между Россией и Украиной. Информацию об этом официально распространило Минобороны РФ.

Согласно данным российского военного ведомства, в рамках обмена на родину вернулись 55 военнослужащих.

«В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территория Украины вернулась 55 военнослужащих Вооруженных Сил РФ, Донецкой и Луганской республик, солдатам в плену грозила смертельная опасность», — заявили в российский министерстве обороны.

В настоящее время вернувшиеся на родину российские военные уже находятся в различных медицинских учреждениях, где они проходят необходимое лечение и реабилитацию.

Ранее сообщалось о том, что в руководстве ООН всерьез надеются на то, что Россия и Украина в самое ближайшее время официально договорятся об обмене военнопленными в формате «всех на всех». С соответствующим публичным заявлением 19 сентября 2022 года выступил генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш. Подобный вариант развития событий он открыто назвал «позитивной вещью». При этом он подчеркнул, что непосредственно ООН обычно не содействует подобному обмену, это является прерогативой Международного Комитета Красного Креста.