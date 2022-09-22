Ирина Яровая Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Оборонное ведомство Соединенных Штатов работает над сценариями применения биологического оружия. Об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине Ирина Яровая в четверг, 22 сентября 2022 года.

"Стало очевидным, что Пентагон работает над тайными сценариями применения тактического биологического оружия массового поражения", - уточнила Яровая.

По ее словам, возглавляемая ей комиссия уже получила подтверждения подобной работы Вашингтона, в том числе, экспериментов над украинскими военными, которые под действием различных веществ превращаются в "маниакальных убийц, которые совершают жуткие кровавые преступления против мирных граждан".

Депутат подчеркнула, что это должно стать предметом международного расследования.

Как ранее писал сайт kp.ru, Ирина Яровая рассказала, что в биолабораториях на Украине Соединенные Штаты исследовали целый ряд опасных вирусов, в том числе, вызывающие лихорадку Эбола и оспу.

По ее словам, полученные данные свидетельствуют о том, что США создавалась "электронная система биоразведки в интересах Пентагона и НАТО", деятельность которой осуществлялась на постоянной основе. В частности, все полученные данные отправлялись в Национальный центр медицинской разведки Минобороны США".

Вице-спикер Госдумы добавила, что имеются все основания полагать, что проводившиеся на Украине исследования были далеки от мирных целей.