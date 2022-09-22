В Кузбассе за четыре года привели в порядок 922 км автомобильных дорог

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе за четыре года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 922 километров автомобильных трасс. Только в 2022 году на их ремонт и строительство выделено более 6 млрд 230 млн рублей.

«Качественные дороги - это прежде всего безопасность для автомобилистов и для пешеходов, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев. - Благодаря распоряжению Президента России Владимира Путина сроки реализации нацпроекта продлены до 2030 года. В Кузбассе продолжатся мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах. Важно, что мы строим и ремонтируем не только скоростные трассы и дороги между городами, но и уделяем особое внимание тем участкам, с которыми жители нашего региона сталкиваются каждый день, выходя из дома».

В этом сезоне строители собираются привести в порядок более 200 км автомобильных трасс. На сегодняшний день доля региональных дорог, приведенных к нормативному состоянию, составляет 50%, а в городских агломерациях - 81%.