Helsingin sanomat: Финляндия арестовала активы трех российских предпринимателей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Активы, принадлежащие россиянам Аркадию Воложу, Борису и Аркадию Ротенбергам, арестовали в Финляндии, сообщило сегодня, 22 сентября, крупнейшее издание страны Helsingin sanomat.

Названные бизнесмены внесены в санкционные списки ЕС из-за российской специальной военной операции на Украине.

"Новые решения власти были приняты в августе и начале сентября. Решения касаются Аркадия Воложа, Бориса и Аркадия Ротенбергов, которые внесены в санкционный список ЕС", - уточняется в сообщении.

Ранее сайт KP.RU писал, что суд Украины арестовал активы российского бизнесмена на 1,8 миллиона долларов. По информации следствия, предприниматель заключал сделки по продаже корпоративных прав с другими бизнесменами, чтобы избежать потерь от конфискации активов украинскими властями. Имя российского олигарха, чьи активы были арестованы, не сообщается.