В России с 1 января 2023 года введут универсальное пособие для семей с низкими доходами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что в России с 1 января 2023 года будет введено универсальное пособие для семей с низкими доходами, его цитирует ТАСС.

Председатель российского правительства также добавил, что новое пособие объединит ряд действующих выплат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что пособия военнослужащим-женщинам с детьми увеличат вдвое. Сейчас им выплачивается чуть более 15 тысяч рублей, что несправедливо, отметил глава государства.

Также ранее сайт KP.RU писал, что молодые мамы в России в 2022 году могут рассчитывать сразу на несколько выплат. В частности, это ежемесячное пособие для тех, кто встал на медицинский учет в срок до 12 недель. В этом случае каждый месяц будущая мама получает по половине прожиточного минимума.