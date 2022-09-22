В Госдуме сообщили о вбросе фейков из-за границы о частичной мобилизации в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зафиксирован вброс деструктивной информации от антироссийских изданий по теме частичной мобилизации и референдумов в республиках Донбасса, сообщил глава комиссии Госдумы России по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Комиссия зафиксировала массированный вброс деструктивной информации от антироссийских СМИ, организаций и иноагентов по теме частичной мобилизации и предстоящих референдумов в республиках Донбасса и на освобожденных территориях бывшей Украинской ССР", - цитирует Пискарева Телеграм-канал комиссии.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны

Ранее сайт KP.RU писал о том, как власти других стран отреагировали на частичную мобилизацию в России.