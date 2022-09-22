Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что все попавшие в украинские плен военные из Донбасса подвергаются жестоким издевательствам Фото: скриншот

Все без исключения находящиеся в украинском плену российские военнослужащие и бойцы Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) подвергаются различным пыткам, издевательствам и унижениям. С соответствующим заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин.

"Все наши ребята подвергаются пыткам, унижениям, издевательствам, конечно, для них каждый день, каждый час является невыносимым в плане того, что им приходится пережить", - рассказал он в прямом эфире российского федерального телеканала "Россия 24".

Ранее стало известно о произведенном между Украиной и РФ масштабном обмене пленными, в результате которого из украинского плена в общей сложности было освобождено 55 военнослужащих (среди них - несколько десятков российских военных, а также несколько военнослужащих Народных милиций ДНР и ЛНР).

По словам Пушилина, в обмен Украине было передано 215 человек, часть из которых - бойцы различных украинских неонацистских батальонов. Глава ДНР сообщил, что он согласовал проведение подобного обмена, договоренности о котором были достигнуты в результате длительного переговорного процесса, ради того, чтобы российские военные и защитники Донбасса получили бы возможность как можно скорее вернуться домой.