Минфин России прогнозирует ослабления рубля до 72,2 рубля за доллар к 2025 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минфин России ожидает курс американского доллара в 2023 году на уровне 68,3 руб., в 2024 году - 70,9 руб. и в 2025 году - 72,2 руб., отмечается в материалах к проекту бюджета на предстоящие три года.

"Изменение прогнозного курса доллара США по отношению к рублю в 2023 году - 68,3 рублей за доллар США, в 2024 году - 70,9 рублей за доллар, в 2025 году - 72,2 рублей за доллар", - уточняется в материалах ведомства.

Ранее аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.

Также ранее KP.RU публиковал прогноз цен на нефть. Отмечалось, что перспективы нефтяного рынка на ближайшие десять лет будут однозначно пересматриваться, поскольку экономика Китая продолжает замедляться, а добыча нефти растет. Также подчеркивалось, что Ближний Восток тоже нельзя упускать из поля зрения: Иран с Саудовской Аравией и США продолжают конфликтовать, о полном завершении войны в Сирии всерьез говорить пока не приходится.