Байден заявил о планах США защищать и укреплять демократию "дома и по всему миру"

Джо Байден Фото: REUTERS

Соединенные Штаты планируют защищать и укреплять демократию внутри страны и по всему миру, так как это величайший инструмент решения современных вызовов, заявил американский лидер Джо Байден.

"Соединенные Штаты полны решимости защищать и укреплять демократию дома и по всему миру. Потому что я убежден, что демократия остается величайшим инструментом человечества для ответа на вызовы нашего времени", - написал Байден в соцсетях.

Ранее ведущий телеканала Fox News обвинил главу Белого дома в превращении США из демократии в олигархию, об этом писал сайт KP.RU. Дэн Бонгино напомнил, что малоимущие слои американского населения сильнее других страдают в результате кризисных ситуаций, с которыми сталкивается страна.

Кроме этого, ранее президент США Джо Байден пообещал продолжить санкционное давление на Россию, уточнив, что новые санкции будут связаны с ситуацией в украинском городе Буча.